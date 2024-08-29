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        Güney Kore'nin deprem bölgesine yardımları 75 yıllık dostluğu pekiştirdi

        SALİM TAŞ - Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, Türkiye'deki depremler nedeniyle başlattıkları yardım kampanyasının, kuruldukları günden itibaren en çok bağış topladıkları çalışma olduğunu belirterek, "Kore'nin Türkiye için yaptığı yardımlar uzun süren dostluğun simgesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:38
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        Güney Kore'nin deprem bölgesine yardımları 75 yıllık dostluğu pekiştirdi
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        SALİM TAŞ - Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, Türkiye'deki depremler nedeniyle başlattıkları yardım kampanyasının, kuruldukları günden itibaren en çok bağış topladıkları çalışma olduğunu belirterek, "Kore'nin Türkiye için yaptığı yardımlar uzun süren dostluğun simgesidir." dedi.

        Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek, ülkeler arasında geçmişi 1949'a uzanan 75 yıllık dostluğu pekiştirdi.

        Afet sonrası bölgeye gönderilen delegelerle işbirliği sürecini başlatan Kore Kızılhaçı, Türk Kızılayın yardım çalışmalarına katıldı.

        Kore Kızılhaçının, Kore halkı ve bağışçılardan topladığı 31,2 milyon dolarla 136 binden fazla acil yardım malzemesi alındı, 11 sosyal tesis kuruldu, depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldı.

        Çalışmalar kapsamında AFAD, Türk Kızılay ve yerel kurumlarla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bin konteynerden oluşan "Türkiye-Kore Dostluk Köyü" kuran Kore Kızılhaçı, 45 acil durum aracı bağışladı, deprem bölgesinde kurulan 8 Toplumsal Hizmet Merkezine de destek verdi.

        - "Kore halkı Türkiye'nin kendisi için yaptıklarını hiçbir zaman unutmadı"

        Hatay'a gelen Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, AA muhabirine, Türkiye-Güney Kore dostluğunun uzun yıllara dayandığını söyledi.

        Depremler sonrasında başlatılan yardım kampanyasına Kore halkının tarihte görülmemiş katılım sağladığını vurgulayan Park, "Türkiye için başlattığımız yardım kampanyası Kore Kızılhaçı kurulduğu tarihten bu yana en kısa zamanda en çok bağış toplanan çalışma oldu." dedi.

        Jongsul Park, Türkiye'nin, Kore Savaşı'nda verdiği desteği hiçbir zaman unutmadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Güney Kore'nin Türkiye için yaptığı yardımlar uzun süren dostluğun simgesidir. Bu da depremden sonra Kore halkının neden bu kadar gönülden ve çok bağışta bulunduğunu açıklıyor. Herkesin bildiği gibi Kore halkının Türkiye'ye karşı minnettarlığı var. Afetten etkilenen herkes normal şartlara dönene kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz."

        - "Türkiye dendiğinde onların gözleri doluyor"

        Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük de 6 Şubat depremlerinden sonra en fazla maddi ve manevi desteği Kore Kızılhaçının verdiğini anlattı.

        Yardım kuruluşuyla kıymetli bağlarının olduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:

        "Türkiye dendiğinde onların gözleri doluyor çünkü bazılarından 'Türkiye olmasaydı bugün olmazdık' açıklamaları duyuyoruz. Kore Kızılhaçı, deprem olduğunda milyonlarca mektup aldıklarını iletti. İnsanlar bağışlarını iletmek için sokaklarda seferber olmuşlar. Gerçekten dost ülke olarak bildiğimiz Kore'nin dostluğunu asrın felaketinde yaşadık, somut olduğunu gördük."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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