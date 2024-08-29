Güney Kore'nin deprem bölgesine yardımları 75 yıllık dostluğu pekiştirdi

SALİM TAŞ - Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, Türkiye'deki depremler nedeniyle başlattıkları yardım kampanyasının, kuruldukları günden itibaren en çok bağış topladıkları çalışma olduğunu belirterek, "Kore'nin Türkiye için yaptığı yardımlar uzun süren dostluğun simgesidir." dedi.

Güney Kore'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek, ülkeler arasında geçmişi 1949'a uzanan 75 yıllık dostluğu pekiştirdi.

Afet sonrası bölgeye gönderilen delegelerle işbirliği sürecini başlatan Kore Kızılhaçı, Türk Kızılayın yardım çalışmalarına katıldı.

- "Kore halkı Türkiye'nin kendisi için yaptıklarını hiçbir zaman unutmadı"

Çalışmalar kapsamında AFAD, Türk Kızılay ve yerel kurumlarla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bin konteynerden oluşan "Türkiye-Kore Dostluk Köyü" kuran Kore Kızılhaçı, 45 acil durum aracı bağışladı, deprem bölgesinde kurulan 8 Toplumsal Hizmet Merkezine de destek verdi.

Kore Kızılhaçının, Kore halkı ve bağışçılardan topladığı 31,2 milyon dolarla 136 binden fazla acil yardım malzemesi alındı, 11 sosyal tesis kuruldu, depremzedelere sıcak yemek ulaştırıldı.

Hatay'a gelen Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park, AA muhabirine, Türkiye-Güney Kore dostluğunun uzun yıllara dayandığını söyledi.

Depremler sonrasında başlatılan yardım kampanyasına Kore halkının tarihte görülmemiş katılım sağladığını vurgulayan Park, "Türkiye için başlattığımız yardım kampanyası Kore Kızılhaçı kurulduğu tarihten bu yana en kısa zamanda en çok bağış toplanan çalışma oldu." dedi.

Jongsul Park, Türkiye'nin, Kore Savaşı'nda verdiği desteği hiçbir zaman unutmadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: