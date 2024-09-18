Hatay'da aranan 4 şüpheli yakalandı
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Payas ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan B.T, C.C, N.C. ve B.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. ve B.B. tutuklandı.
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