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        Hatay'da motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:55
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        Hatay'da motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 31 SP 924 plakalı motosikletin sürücüsü Yüksel Miçooğulları karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için ani fren yapınca yola savruldu.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Miçooğulları, Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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