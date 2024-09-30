Hatay'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik 2 iş yerine zarar verdi

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin prefabrik iş yerinin içinden geçerek başka bir iş yerine çarparak durduğu görülüyor.

Öte yandan kaza anı bölgedeki başka bir prefabrik bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobil, başka bir prefabrik iş yerine çarparak durabildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin prefabrik bir iş yerinin içinden geçip başka bir iş yerine çarparak durduğu kazada sürücü yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.