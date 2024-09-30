Almanya'daki hayırseverler, depremde ölen çiftin açtığı anaokuluna yardım eli uzattı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftin açtığı anaokuluna Almanya'daki hayırseverlerden destek geldi.

Almanya merkezli "Barenhande" isimli dernek, depremde çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher ile Samandağ ilçesindeki evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden Lider ve Esra Şahutoğlu çiftinin açtığı Arı Kovanı Anaokulu için yardım kampanyası başlattı.

Dernek yöneticileri, çiftin binbir emekle kurduğu ancak depremde hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle işletemediği okulun yönetimini "onların hayali yarım kalmasın" diye ele alan Esra Şahutoğlu'nun kız kardeşi Yağmur Kimyonok ile iletişime geçti.

Toplanan insani yardım malzemelerini hava yoluyla deprem bölgesine yolladıklarını ve afetzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten İbiş, şöyle devam etti:

Okulun eksiklerini öğrenen dernek yöneticileri Sinan İbiş, Deniz Miyas ve Shahin Shafi, Türk ve Alman hayırseverlerden toplanan nakdi yardımı okula ulaştırmak için Türkiye'ye geldi.

"Arkadaşlarımızla birlikte 10 kişi derneği kurduk, çoğalarak sayımız 100'ü buldu. Hem Almanlar hem de oradaki Türkler bize çok büyük destek oldu. İlk etapta ihtiyaç olan malzemeleri topladık ve depremzedelere gönderdik. Hatay'ın depremden çok etkilendiğini bildiğimiz için bugün de buraya geldik. Arı Kovanı Anaokulunun hikayesi bizi çok etkiledi, sahipleri depremde vefat etmiş o yüzden buraya destek olmak istedik. Toplanan nakdi yardımı eğitime, çocuklara ulaştırmak istedik."

Yardımları sürdüreceklerini kaydeden İbiş, deprem bölgesinde her zaman yardıma ihtiyaç olduğunu, depremi ve depremzedeleri unutmamak gerektiğinin altını çizdi.