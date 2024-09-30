Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Almanya'daki hayırseverler, depremde ölen çiftin açtığı anaokuluna yardım eli uzattı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftin açtığı anaokuluna Almanya'daki hayırseverlerden destek geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'daki hayırseverler, depremde ölen çiftin açtığı anaokuluna yardım eli uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkaz altında kalarak 2 çocuğuyla hayatını kaybeden genç çiftin açtığı anaokuluna Almanya'daki hayırseverlerden destek geldi.

        Almanya merkezli "Barenhande" isimli dernek, depremde çocukları 5 yaşındaki Asil Boran ve 10 aylık Cevher ile Samandağ ilçesindeki evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden Lider ve Esra Şahutoğlu çiftinin açtığı Arı Kovanı Anaokulu için yardım kampanyası başlattı.

        Dernek yöneticileri, çiftin binbir emekle kurduğu ancak depremde hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle işletemediği okulun yönetimini "onların hayali yarım kalmasın" diye ele alan Esra Şahutoğlu'nun kız kardeşi Yağmur Kimyonok ile iletişime geçti.

        Okulun eksiklerini öğrenen dernek yöneticileri Sinan İbiş, Deniz Miyas ve Shahin Shafi, Türk ve Alman hayırseverlerden toplanan nakdi yardımı okula ulaştırmak için Türkiye'ye geldi.

        Yöneticiler, Almanya'daki hayırseverlerden topladıkları 250 bin liralık nakdi yardımı okul müdürüne teslim etti.

        Sinan İbiş, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te, deprem haberini alır almaz harekete geçerek Barenhande'yi kurduklarını ve yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

        Toplanan insani yardım malzemelerini hava yoluyla deprem bölgesine yolladıklarını ve afetzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten İbiş, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımızla birlikte 10 kişi derneği kurduk, çoğalarak sayımız 100'ü buldu. Hem Almanlar hem de oradaki Türkler bize çok büyük destek oldu. İlk etapta ihtiyaç olan malzemeleri topladık ve depremzedelere gönderdik. Hatay'ın depremden çok etkilendiğini bildiğimiz için bugün de buraya geldik. Arı Kovanı Anaokulunun hikayesi bizi çok etkiledi, sahipleri depremde vefat etmiş o yüzden buraya destek olmak istedik. Toplanan nakdi yardımı eğitime, çocuklara ulaştırmak istedik."

        Yardımları sürdüreceklerini kaydeden İbiş, deprem bölgesinde her zaman yardıma ihtiyaç olduğunu, depremi ve depremzedeleri unutmamak gerektiğinin altını çizdi.

        - Almanya'daki yardımseverlere teşekkür

        Arı Kovanı Anaokulu Müdürü Yağmur Kimyonok de okulu ablasının ve eniştesinin büyük emeklerle kurduğunu ancak onların depremde 2 çocuklarıyla vefat ederek hayallerini gerçekleştiremediklerini anlattı.

        Ablası ve eniştesinin hayalini sürdürmek için okulu yeniden eğitime açtıklarını belirten Kimyonok, şöyle konuştu:

        "Ablamlar ailecek depremde vefat etti, onlar bu okulu kurdu ancak çok kısa yürütebildiler, onların hayalini biz devam ettiriyoruz. İlk başta ablamın ve ailesinin hikayesi duyunca herkes çok fazla yardım ulaştırdı ancak zamanla bunlar azaldı şu anda kendi çabamızla idare ediyoruz. Alman derneğine bir mektup yazdık ihtiyaçlarımızdan bahsettik onlar da kayıtsız kalmadılar, çok teşekkür ediyoruz."

        Barenhande yönetimi aynı zamanda depremlerden etkilenen merkez Antakya ilçesindeki Bedii Sabuncu Ortaokuluna da 250 bin lira nakdi destekte bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Sağanakta pazar yeri çöktü!
        Sağanakta pazar yeri çöktü!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Batmak üzere olan lastik botta mahsur kaldı, sahil güvenlik kurtardı
        Batmak üzere olan lastik botta mahsur kaldı, sahil güvenlik kurtardı
        Hatay'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik 2 iş yerine zarar verdi
        Hatay'da kontrolden çıkan otomobil prefabrik 2 iş yerine zarar verdi
        Hatay'da denizde mahsur kalan balıkçı kurtarıldı
        Hatay'da denizde mahsur kalan balıkçı kurtarıldı
        Otomobille çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti
        Otomobille çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı