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        Hatay'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:20
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        Hatay'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

        Barbaros Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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