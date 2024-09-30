Hatay'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Barbaros Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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