Hatay'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Barbaros Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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