CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da metal işçilerinin grev çadırını ziyaret etti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz; iktidarımızla birlikte ilk iş, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız." dedi.

Özel, Dörtyol ilçesindeki bir firmada çalışan metal işçilerinin grev yaptığı çadırı ziyaret etti.

Burada işçilerle görüşen Özel, yaptığı konuşmada, işçilere verilen ücretin az olduğunu söyledi.

Özel, işçilerin buna direnmesinin ve bununla mücadele etmesinin en doğal insan hakkı olduğunu ifade etti.

Bir sendikanın en mutlu gününün, işverenle üyesinin bir noktada buluştuğu, davulların çalındığı, halayların çekildiği ve işbaşı yapıldığı gün olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Burada işverenimize, milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il, ilçe başkanlarımız aracılığıyla bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız, bizim programımız bittikten sonra salı, çarşamba veya pazartesi günü için randevu talep etsin, görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım. Eğer burada bir anlaşma olursa sizi, işçileri memnun eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz. Yok, size karşı orantısız güç kullanırsa, başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa, grev kırıcılığa kalkarsa, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir, son ana kadar arkanızdayız."