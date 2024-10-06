Hatay'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BU 4458 plakalı tır, Hassa-Gaziantep yolunda T.A. idaresindeki sepetli motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan T.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.