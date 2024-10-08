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        Hatay'da 3 ikamette çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'da 3 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:20
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        Hatay'da 3 ikamette çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'da 3 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde ve Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde çıkan ev yangınları da itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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