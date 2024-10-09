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        Samandağ'da trafik ekipleri denetimlerini artırdı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde artan trafik kazaları sonrası denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:24
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        Samandağ'da trafik ekipleri denetimlerini artırdı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde artan trafik kazaları sonrası denetimler artırıldı.

        İlçede yaralamalı ve ölümlü kazaların artmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

        Özellikle sahil yolu ve Tünel Caddesi'nde artırılan denetimlerde radar uygulaması da yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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