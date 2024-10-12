Hatay Akademi Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluştu

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde verilen konserde orkestranın şefliğini Ali Uğur üstlendi.

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