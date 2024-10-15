Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Altınçağ Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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