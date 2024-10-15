Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Altınçağ Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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