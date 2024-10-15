Hatay'da sanayi sitesindeki çöplükte çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesindeki çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesindeki çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Güzelburç Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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