Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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