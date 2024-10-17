Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        X'te engelleme özelliği değişiyor

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
        Hatay'da ki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da ki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        7 araca çarpan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar kamerada
        7 araca çarpan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar kamerada
        3 ay önce evlendiği eşini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
        3 ay önce evlendiği eşini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Hatay'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı