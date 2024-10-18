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        İskenderun'da iş yerinin beton tavanı çöktü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin beton tavanında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:31
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        İskenderun'da iş yerinin beton tavanı çöktü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinin beton tavanında çökme meydana geldi.

        Dumlupınar Mahallesi'nde bir giysi dükkanın beton tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Çökme sırasında yaralanma yaşanmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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