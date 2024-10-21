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        Hatay'da çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:16
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        Hatay'da çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akkerpiç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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