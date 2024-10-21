Hatay'da çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akkerpiç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
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