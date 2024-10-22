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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da hafızlık icazet törenine katıldı

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:09
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay'da hafızlık icazet törenine katıldı
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Kapalı Spor Salonu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 492 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler vererek hafızlığın ne kadar önemli olduğunu anlattı.

        Peygamber'in "Ümmetimin en şereflileri hafızlardır" sözünü hatırlatan Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ve yaşamanın önemine işaret eden Erbaş, "Sizler hafızlığınızı bitirdiniz, bundan sonra sırada Kur'an'ı anlama gayretiniz olacak inşallah. Kur'an'ı anlamak için Arapça öğrenmek, tefsir kitapları, Kur'an mealleri okumak gerekiyor." dedi.

        Erbaş, hafızlara hedeflerinin ve ufuklarının geniş olmasını tavsiye etti.

        Hafızlığın, ilmin temeli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Ulaşmış olduğunuz bu hazinenin, servetin kıymetini bilin. Hafızlık, yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en büyük mutluluk, lütuf, servet. Bunun üzerine başka bir servet yok, diğerleri gelir zaten. Hafız olduktan sonra ardından diğer mutluluklar gelir." ifadesini kullandı.

        Hafız olmak kadar, hafız kalmanın da önemine dikkati çeken Erbaş, hafız kalabilmek için gayret edilmesini istedi.

        Erbaş, Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa'da, Kur'an eğitim merkezleri kurduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Kur'an eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığımızla ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje, kanunla kuruldu, Diyanet Akademisi kanunuyla kurulan bir müessese, eğitim kurumu. Kur'an eğitim merkezlerimize, hafızlığını bitirmiş gençlerimizden alıyoruz. Onları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının LGS puanına göre yerleştiriyor, en yüksek puan alandan itibaren gençlerimiz oraya yerleşiyor ve 4 yıl boyunca yatılı olarak hafız gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaklaşa yapmış olduğumuz program doğrultusunda, okulları açıyor ve çift kanatlı olarak hafızlarımız yetişiyor. İnşallah önümüzdeki yıl diğer 16 Kur'an eğitim merkezimizi açmaya gayret edeceğiz. Toplam ülkemiz genelinde 20 Kur'an eğitim merkezi açma projemiz kanundan bu şekilde çıktı, kanunla gerçekleşti, Rabbim milletimiz için hayırlı eylesin. Devletimize, milletimize hayırlı hafızlar, alimler yetiştirmeye hepimize nasip etsin."

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da hafızlık sürecinin zorlu ancak kutsal bir yolculuk olduğunu belirterek, bu yolculuğu tamamlayan hafızlara başarılı ömür temennisinde bulundu.

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmalarının ardından hafız öğrenciler tarafından Kur'an okundu. Erbaş, hafızlara hediyeler verdi.

        Öte yandan, Erbaş, 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden 14 yaşındaki Yakup Yıldız'ın hafızlık belgesini dedesi Mithat Yıldız'a verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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