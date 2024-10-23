Hatay'daki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı

"Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde devam eden orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde helikopterle de havadan müdahale başlamıştır."

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