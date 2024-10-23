Hatay'daki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
Küllü mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.
Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan ve karadan müdahaleyle sürdürüyor.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dörtyol ilçesi Küllü mevkisinde devam eden orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde helikopterle de havadan müdahale başlamıştır."
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