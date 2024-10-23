Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İssume Mahallesi'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.
Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.
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