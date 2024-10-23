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        Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:34
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        Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        İssume Mahallesi'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.

        Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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