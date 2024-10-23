Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hatay'da "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Hatay Valiliğini ziyaret eden Bakan Tekin, burada 3 Ekim'de İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında karşılaştığı 15 yaşındaki Rüzgar Toprak Renkli ile bir araya geldi. Tekin, Renkli'nin kendisine hediye ettiği çiçek ve isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını kabul etti.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, Vali Mustafa Masatlı ile görüştü.

Tekin, ardından Valilik binası içerisindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, bütün bakanlıkların ve kurumların 6 Şubat 2023'teki depremin yaralarını sarmak için seferberlik ilan ettiğini söyledi. Toplantılarda ana gündem konularının başında deprem bölgesinin olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'mızın bizden talebi şu; Milli Eğitim Bakanlığı açısından söylüyorum, eğitim öğretim altyapısı itibarıyla 11 ilimizin tamamında 6 Şubat tarihinden önceki derslik sayısının üstüne çıkacağız. Biz de buna göre planlamalarımızı yaptık. 11 ilin tamamında minimum yüzde 10 düzeyinde, 6 Şubat'taki sayının yüzde 10 düzeyinde planlama yaptık. Bunlardan bir kısmı 9 Eylül tarihi itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitime başladı. Bir kısmı ihalesi yapılmış, inşaatı devam ediliyor, işte yüzde 90'lara kadar gelmiş okullarımız var. Bir kısmının ihalesi yeni yapıldı bir kısmı da bitmek üzere veya kesin kabul sürecinde olan okullarımız. Şimdi biz bütün bu planlamalarımız bittiğinde 11 ilin tamamında, 6 Şubat'taki sayının minimum yüzde 10 üstüne çıkmış olacağız."

Tekin, Hatay'ın istisna olduğunu, Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihindeki derslik sayısının yüzde 13 üstüne çıkmış olacaklarını söyledi. Gelecek yıl eylülde okullar başlarken, devam eden yatırımlar da tamamlandığında Hatay'da toplam derslik sayısının 16 bin 700 olacağını belirten Tekin, "Bu da 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 13 fazlasına tekabül ediyor. Yaptığımız şeyler sadece bununla sınırlı değil, fiziki yatırımlar, fiziki, maddi hasarlar kadar manevi hasarların telafisi için de çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın bütün birimleri burada, bu anlamda faaliyetlerini 6 Şubat'tan itibaren planladılar ve yürüttüler." ifadesini kullandı.

Tekin, bugün kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bunun neticesinde 2025 yatırım programı için de Valiliğin teklif ettiği yatırım programlarını gündemlerine aldıklarını kaydetti. Depremin hasarlarını en kısa zamanda tamamen ortadan kaldıracak yatırımları tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti. Tekin, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün seçilmesinden sonraki çabaları ve gayretlerinin bu süreci çok hızlandırdığını sözlerine ekledi.