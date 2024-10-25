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        Hatay'da sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram et imha edildi

        Hatay'da sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram et, zabıta ekiplerince imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:45
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        Hatay'da sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram et imha edildi
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        Hatay'da sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram et, zabıta ekiplerince imha edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri gıda imalatı ve satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

        Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı denetimlerde, uygun saklama koşullarına sahip olmadığı tespit edilen 2 işletmenin ürünlerine el konuldu.

        El konulan 220 kilogram et, ekipler tarafından imha edildi.

        Denetimler kapsamında, kurallara uymadığı tespit edilen et ve et ürünleri satan 4 işletmeye toplam 150 bin lira ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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