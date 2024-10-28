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        Hatay'da kocasının av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:37
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        Hatay'da kocasının av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki otogarda E.G, boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Gezer'e (32) av tüfeğiyle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde 3 çocuk annesinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gezer'in cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri E.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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