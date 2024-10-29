Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'nde Cumhuriyet'in 101. yılı konseri düzenlendi

Arkeolojik çalışmaların sürdüğü, Hatay'ın Erzin ilçesindeki İsos Epiphaneia Antik Kenti'nde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Erzin Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Geçmişte müzik salonu olarak da kullanılan meclisin bulundu alanda düzenlenen konser, Erzin Kaymakamlığı ve belediyenin işbirliğinde gerçekleşti.

Konser öncesinde konuşma yapan Kaymakam Onur Özaydın, antik kentin ilerleyen süreçte turizme kazandırılacağını söyledi.

Antik kentte çalışmaların sürdüğünü anlatan Özaydın, "İnşallah kazı çalışmaları sona erdiğinde, Erzin için bir katma değer olacak, bölgemiz için çok önemli bir ören yerine sahip olacağız. Bu çalışmalarımızı hep beraber, kurumlarımızla birlikte yürütüyoruz. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun." diye konuştu.