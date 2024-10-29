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        Hatay'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kafasını, soktuğu konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:38
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        Hatay'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kafasını, soktuğu konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Aksaray Mahallesi'nde vatandaşlar, konserve kutusuna soktuğu kafasını buradan çıkaramayan kediyi fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin başındaki konserve kutusunu çıkardı.

        İtfaiye ekipleri, kediye ve bölgedeki diğer hayvanlara mama verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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