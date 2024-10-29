Hatay'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kafasını, soktuğu konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kafasını, soktuğu konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray Mahallesi'nde vatandaşlar, konserve kutusuna soktuğu kafasını buradan çıkaramayan kediyi fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin başındaki konserve kutusunu çıkardı.
İtfaiye ekipleri, kediye ve bölgedeki diğer hayvanlara mama verdi.
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