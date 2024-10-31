Hatay'da başına yorgun mermi isabet kadın sağlığına kavuşmak istiyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin bahçesinde çay içtiği sırada başına yorgun mermi isabet eden ve sol kolunu kullanamayan kadın, yeniden sağlığına kavuşmak istiyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çay içen 37 yaşındaki Nurhayat Taşçı'nın 17 Ekim'de başına yorgun mermi isabet etti.

Komşuları tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne yetiştirilen Taşçı, daha sonra Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede ameliyata alınan ve 8 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Taşçı, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Nurhayat Taşçı, AA muhabirine, yorgun merminin başına isabet etmesiyle ne olduğunu anlayamadığını belirtti.

Sol kolunu kullanamadığını anlatan Taşçı, "Tedavim devam ediyor. Sol kolumu tekrar kullanabilmem için bir ay sonra fizik tedaviye gideceğim. Kendi evimin bahçesinde oturduğum anda bu olay başıma geldi. Engelli abim ve yaşlı annem var. Babam 9 ay önce vefat etti. Allah'tan başka kimsemiz yok." diye konuştu.

Ablasının hayatta olduğu için şükrettiklerini söyleyen kız kardeşi Saniye Çelik ise magandalığın son bulmasını diledi.