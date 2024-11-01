Hatay'da trafik ve asayiş uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 13 kişi yakalandı

"Suçluyu kayırma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde, Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik ve asayiş uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

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