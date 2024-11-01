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        Hatay'da trafik ve asayiş uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 13 kişi yakalandı

        Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde, Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik ve asayiş uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:14
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        Hatay'da trafik ve asayiş uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 13 kişi yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde, Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik ve asayiş uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

        Whatsapp üzerinde grup kurarak trafik uygulama noktalarının yerlerini bildiren mesajlar oluşturan ve grubu yöneten 13 kişi yakalandı.

        "Suçluyu kayırma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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