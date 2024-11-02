Hatay'da hurdacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrikten yapılan hurdacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrikten yapılan hurdacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Prefabrik dükkan, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
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