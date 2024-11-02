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        Hatay'da hurdacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrikten yapılan hurdacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:47
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        Hatay'da hurdacı dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrikten yapılan hurdacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Prefabrik dükkan, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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