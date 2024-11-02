Hatay'da inşaatta çıkan yangın söndürüldü

İsmet İnönü Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın ahşap kalıp bulunan dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatta çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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