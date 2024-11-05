Hatay'da kayıt dışı filtre üreten işletmeye düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı

Operasyonda 30 milyon lira değerinde üretim ve satış yetkisi bulunmayan 22 bin hava ve yağ filtresi ile malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıt dışı üretim yapan işletmenin depolarına yapılan baskında 22 bin filtre ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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