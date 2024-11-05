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        Hatay'da kayıt dışı filtre üreten işletmeye düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıt dışı üretim yapan işletmenin depolarına yapılan baskında 22 bin filtre ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:13
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        Hatay'da kayıt dışı filtre üreten işletmeye düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıt dışı üretim yapan işletmenin depolarına yapılan baskında 22 bin filtre ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı üretim gerçekleştiren bir işletmenin 6 deposuna eş zamanlı baskın düzenledi.

        Operasyonda 30 milyon lira değerinde üretim ve satış yetkisi bulunmayan 22 bin hava ve yağ filtresi ile malzemeleri ele geçirildi.

        Ekipler sinai mülkiyet kanununa muhalefet suçundan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Öte yandan işletmenin 43 işçiyi sigortasız çalıştırması nedeniyle 2 milyon liralık cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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