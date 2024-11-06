Hatay'da patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Kumlu ilçesinde patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.
Ekipler tırda yüklü konteynerde yaptıkları aramada, patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap buldu.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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