Hatay'da patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler tırda yüklü konteynerde yaptıkları aramada, patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap buldu.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.

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