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        Hatay'da patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:16
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        Hatay'da patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde patates yüklü tırda 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.

        Ekipler tırda yüklü konteynerde yaptıkları aramada, patateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap buldu.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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