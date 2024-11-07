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        Hatay'da polisler lösemili çocukları ziyaret etti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:58
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        Hatay'da polisler lösemili çocukları ziyaret etti
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi.

        Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında özel bir okulda etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan ve polislerin de katıldığı etkinlikte, aralarında lösemi tedavisi görenlerin de olduğu çocuklara oyuncak dağıtıldı.

        Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte, çocuklar polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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