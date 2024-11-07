Hatay'da polisler lösemili çocukları ziyaret etti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi.
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında özel bir okulda etkinlik düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan ve polislerin de katıldığı etkinlikte, aralarında lösemi tedavisi görenlerin de olduğu çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte, çocuklar polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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