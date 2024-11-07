Hatay'da polisler lösemili çocukları ziyaret etti

İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan ve polislerin de katıldığı etkinlikte, aralarında lösemi tedavisi görenlerin de olduğu çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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