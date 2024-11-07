Hatay'da çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Aktepe Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
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