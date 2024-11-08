İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek asayişle ilgili sorunları dinledi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek asayişle ilgili sorunları dinledi.
Güneş, beraberindeki amir ve polislerle Yenişehir, Süleymaniye ve Hürriyet mahallelerini ziyaret etti.
Muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan Güneş, katılımcıların asayişle ilgili problemlerini dinleyerek not etti.
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