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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek asayişle ilgili sorunları dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 08:38 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:46
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek asayişle ilgili sorunları dinledi.

        Güneş, beraberindeki amir ve polislerle Yenişehir, Süleymaniye ve Hürriyet mahallelerini ziyaret etti.

        Muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan Güneş, katılımcıların asayişle ilgili problemlerini dinleyerek not etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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