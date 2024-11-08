Hatay'daki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde hasta kabulüne başlandı

Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde yaptırılan merkezin inşası tamamlandı.

Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

"Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak vatandaşlarımızın iyi olma haline destek sunacaktır. Depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu' var. Bu dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında yer yer konut teslimleri, yer yer hastaneler, okullar açıyoruz. Onun dışında çok sayıda kamu kurum kuruluşlarını da hizmete aldık. Altyapıyla uğraşıyoruz ama bu da insanlarımızın sosyal yaşamıyla, psikolojik yaşamıyla ilgili bir konuydu."

Ampute edilen özellikle öksüz ve yetim çocukların tedavi süreçleri için Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinin yapıldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

HMKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can da merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Depremin ardından bölgeye gelerek merkezin yapılması için çalışma başlattıklarını anlatan Tatar, "Burada esas olan sadece bacak, protez yapmak değil, bir yaşam alanı oluşturmaktı, bu proje de böyle hayata geçti. Açık ve net söylüyorum; dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası." dedi.

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar da merkezde protez-ortez konusunda destek olacaklarını ifade etti.

- "Dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası

Merkezde 10 ve 4 yaşlarındaki torunlarının tedavisine başlanan Tevhide Özkan ise 6 Şubat depremlerinde eşi, oğlu ve gelinini kaybettiğini iki torunun ise yaralı olarak enkazdan 4 gün sonra kurtarıldığını anlattı.

Torunlarından birinin bacağının diğerinin ise kolunun ampute edildiğini belirten Özkan, "Çocukları İstanbul'a tedaviye götürüyorduk, Allah razı olsun artık tedavilerine burada devam edeceğiz. İstanbul'a gidip gelmek çok zordu, burası bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.