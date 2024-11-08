Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'daki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde hasta kabulüne başlandı

        Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'daki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde hasta kabulüne başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi içerisindeki ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve Valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde yaptırılan merkezin inşası tamamlandı.

        Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

        Resmi açılışı ilerleyen günlerde planlanan merkezin ortez-protez bölümünde hasta kabulüne başlandı.

        Merkezde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere, geçen yıl 6 Şubat'taki depremin geride bıraktığı yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Ampute edilen özellikle öksüz ve yetim çocukların tedavi süreçleri için Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinin yapıldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

        "Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın iyi olma haline destek olmaktır. Burası hem fiziksel hem de psikolojik olarak vatandaşlarımızın iyi olma haline destek sunacaktır. Depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve riyasetinde 'dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu' var. Bu dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında yer yer konut teslimleri, yer yer hastaneler, okullar açıyoruz. Onun dışında çok sayıda kamu kurum kuruluşlarını da hizmete aldık. Altyapıyla uğraşıyoruz ama bu da insanlarımızın sosyal yaşamıyla, psikolojik yaşamıyla ilgili bir konuydu."

        - "Dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası

        Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar da merkezde protez-ortez konusunda destek olacaklarını ifade etti.

        Depremin ardından bölgeye gelerek merkezin yapılması için çalışma başlattıklarını anlatan Tatar, "Burada esas olan sadece bacak, protez yapmak değil, bir yaşam alanı oluşturmaktı, bu proje de böyle hayata geçti. Açık ve net söylüyorum; dünyada muadili olmayan bir yaşam merkezi burası." dedi.

        HMKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can da merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

        Merkezde 10 ve 4 yaşlarındaki torunlarının tedavisine başlanan Tevhide Özkan ise 6 Şubat depremlerinde eşi, oğlu ve gelinini kaybettiğini iki torunun ise yaralı olarak enkazdan 4 gün sonra kurtarıldığını anlattı.

        Torunlarından birinin bacağının diğerinin ise kolunun ampute edildiğini belirten Özkan, "Çocukları İstanbul'a tedaviye götürüyorduk, Allah razı olsun artık tedavilerine burada devam edeceğiz. İstanbul'a gidip gelmek çok zordu, burası bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Erzin OSB'de altyapı ve yol yapım çalışmalarına başlanması töreni düzenlend...
        Erzin OSB'de altyapı ve yol yapım çalışmalarına başlanması töreni düzenlend...
        Hatay'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki binanın çatısına düştü
        Hatay'da yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki binanın çatısına düştü
        Hatay'da başıboş yaralı katır tedaviye alındı
        Hatay'da başıboş yaralı katır tedaviye alındı
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
        Hatay'da çırçır fabrikasında yangın (2)
        Hatay'da çırçır fabrikasında yangın (2)