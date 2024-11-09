Hatay'da 10 Kasım kapsamında Atatürk hatıra defteri oluşturuldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında hatıra defteri oluşturuldu.

Portakal Çiçeği Anaokulu öğretmenlerince Çaylı Caddesi'nde kurulan kürsüye Mustafa Kemal Atatürk için "En Sadık Dostlarından Atatürk'e" temalı hatıra defteri bırakıldı.

Caddeden geçen vatandaşlar, Atatürk'e olan sevgilerini, özlemlerini, duygu ve düşüncelerini deftere yazdı.

Anaokulu Müdürü Ömer Burgaç, gazetecilere, Atatürk'ün Dörtyol'a sevgisinin ilçe tarihinde çok önemli yeri olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında deftere duygularını yazan vatandaşlara teşekkür eden Burgaç, "Atatürk'ün hatırasını yaşatmak için bir araya geldik ve duygu dolu mesajlarla onun mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım attık." dedi.