Kısmi felçli hastalar için taşınabilir el dış iskeleti geliştirdi

ALİ KEMAL ZERENLİ - İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Vedat Yeğin, kısmi felçli hastaların fizik tedavisinde katkı sağlaması amacıyla taşınabilir el dış iskeleti geliştirdi.

Yeğin, 2019'da şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kısmi felç yaşayan ninesi Saliha Koç'un rahatsızlığından esinlenerek çalışma yapmaya karar verdi.

Kısmi felç yaşayan hastaların fizik tedavisine destek olmak amacıyla araştırma yapmaya başlayan Yeğin, giyilebilir şekilde el dış iskeleti projesi hazırladı.

"Araştırmalar yaparken laboratuvar ortamında, fizik tedavi merkezlerinde kullanılan, yani günde 1-2 saat kullanılabilecek cihazlar geliştirildiğini gördük. Amacımız, insanların günlük yaşamlarında sürekli kullanabilecekleri bir cihaz tasarlamaktı. Bu şekilde fizik tedavilerinin de iyi bir şekilde ilerlemesini sağlamaktı. Biz bu cihazla fizik tedaviyi her gün kendi evinde yapabilecekleri bir sistem yapmaya çalıştık."

"Bir aplikasyonumuz var, arayüz sayesinde doktor kendi sistemine girip, cihazın ne kadar çalıştığını ve hastayla ne kadar iletişim halinde olduğunu anlık bir şekilde görebiliyor. Hasta cihazı ilk kullanmaya başladığında elini kullanamıyor, cihaz destekli yapıyor. O zaman cihaz üzerinden çekilen akım değerlerinin yüksek olduğunu anlıyor ve yazılım bize bir grafik oluşturuyor. Hasta elini kullanmaya başladığında akım değerlerinin düştüğünü ve bu şekilde aslında hastanın iyileştiğini gösteren bir sistem görebiliyoruz. Derece senyörleriyle parmakların ne kadar açılıp kapatabildiğini anlık bir şekilde kayıt altına alabiliyoruz."