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        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:41
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        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        A.V. idaresindeki 31 ALU 63 plakalı kamyon, Kuzeytepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Vazikioğlu'na (67) çarptı.

        Vazikioğlu, kamyonun altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

        Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Vazikioğlu'nun öldüğünü tespit etti.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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