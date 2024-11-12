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        Hatay'da engelli öğrencinin rahat ulaşması için okul yolu asfaltlandı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okulunun yolunda asfalt çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:05
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        Hatay'da engelli öğrencinin rahat ulaşması için okul yolu asfaltlandı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Mehmet Bülent Dönmez'in okulunun yolunda asfalt çalışması yaptı.

        Belediyenin açıklamasına göre, Arsuz ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi, çocuklarının tekerlekli sandalyeyle Arpaderesi Ortaokulu'na rahat ulaşması için yolun düzeltilmesini istedi.

        Talep üzerine çalışma başlatan belediye ekiplerince sokaklara asfalt döküldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Muhterem Dönmez, ilk başvurularında talebe çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

        SMA hastası Mehmet Bülent Dönmez de okuluna artık tek başına gidebileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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