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        Hatay'da jandarma ekipleri hırsızlığa karşı bahçelerde tedbir aldı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarının engellenmesi için tedbir aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:55
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        Hatay'da jandarma ekipleri hırsızlığa karşı bahçelerde tedbir aldı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarının engellenmesi için tedbir aldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narenciye bahçelerinin çevresinde devriye görevi yürütüyor.

        Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amaçlandığı çalışma, hasat bitene kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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