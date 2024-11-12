Hatay'da jandarma ekipleri hırsızlığa karşı bahçelerde tedbir aldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarının engellenmesi için tedbir aldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarının engellenmesi için tedbir aldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narenciye bahçelerinin çevresinde devriye görevi yürütüyor.
Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amaçlandığı çalışma, hasat bitene kadar sürecek.
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