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        Hatay'da freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:33 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:58
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        Hatay'da freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Halilbey Mahallesi'nde Y.A. idaresindeki 31 AUP 774 plakalı beton mikserinin freni, seyir halindeyken arızalandı.

        Kontrolden çıkan beton mikseri, 3 araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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