Hatay'da freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Halilbey Mahallesi'nde Y.A. idaresindeki 31 AUP 774 plakalı beton mikserinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan beton mikseri, 3 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.