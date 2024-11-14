Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalarda, İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilde 786 gram sentetik ecza ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve R.K. gözaltına alındı.
Antakya ilçesinde de "Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Ş.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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