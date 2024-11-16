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        Hatay'da trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde hafif ticari aracının traktörle çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:29
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        Hatay'da trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde hafif ticari aracının traktörle çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kumlu-Reyhanlı kara yolunda dün M.A.A'nın kullandığı 41 N 2082 plakalı traktörle çarpışan 31 ARA 112 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ertuğrul Gazi Dener, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Dener'in cenazesi morga kaldırıldı.

        Kazada yaralanan M.A.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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