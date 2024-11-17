Hatay'da bir iş yerinin demir kapısı çalındı

Kapıyı götürdüğü anlar kamera tarafından kaydedilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah iş yerine gittiğinde kapının çalındığını fark eden işletme sahibi, polise başvurdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir işletmenin demir kapısını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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