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        Hatay'da bir iş yerinin demir kapısı çalındı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir işletmenin demir kapısını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:33
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        Hatay'da bir iş yerinin demir kapısı çalındı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir işletmenin demir kapısını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Oto Galericiler Sitesi'ne giren kimliği belirsiz zanlı, bir iş yerinin demir kapısını söktü.

        Sabah iş yerine gittiğinde kapının çalındığını fark eden işletme sahibi, polise başvurdu.

        Şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kapıyı at arabasıyla taşıdığını belirledi.

        Kapıyı götürdüğü anlar kamera tarafından kaydedilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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