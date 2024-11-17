Hatay'da bir iş yerinin demir kapısı çalındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir işletmenin demir kapısını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir işletmenin demir kapısını çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Oto Galericiler Sitesi'ne giren kimliği belirsiz zanlı, bir iş yerinin demir kapısını söktü.
Sabah iş yerine gittiğinde kapının çalındığını fark eden işletme sahibi, polise başvurdu.
Şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kapıyı at arabasıyla taşıdığını belirledi.
Kapıyı götürdüğü anlar kamera tarafından kaydedilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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