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        Hatay'da Kulüplerarası Badminton İl Birinciliği Turnuvası yapıldı

        Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Badminton Hatay İl Birinciliği Turnuvası, merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:39
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        Hatay'da Kulüplerarası Badminton İl Birinciliği Turnuvası yapıldı
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        Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Badminton Hatay İl Birinciliği Turnuvası, merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirildi.

        TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya katılan 6 takım, dereceye girmek için mücadele etti.

        Turnuvayı kazanan Hatay Elit Akademi Spor Kulübüne, ikinci sırada tamamlayan Dörtyol Belediye Spor Kulübüne ve üçüncü sırada tamamlayan Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu Spor Kulübü ile İskenderun Pamuk Akademisi Spor Kulübüne ödülleri verildi.

        Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sedat Turunç, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sporun iyileştirici gücüne inandıklarını söyledi.

        Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Turunç, badmintonun Hatay'da yaygınlaştığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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