Hatay'da Kulüplerarası Badminton İl Birinciliği Turnuvası yapıldı

Turnuvayı kazanan Hatay Elit Akademi Spor Kulübüne, ikinci sırada tamamlayan Dörtyol Belediye Spor Kulübüne ve üçüncü sırada tamamlayan Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu Spor Kulübü ile İskenderun Pamuk Akademisi Spor Kulübüne ödülleri verildi.

TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya katılan 6 takım, dereceye girmek için mücadele etti.

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