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        Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:06
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        Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        F.P'nin kullandığı 06 VPC 015 plakalı toprak yüklü tır, İskenderun-Arsuz kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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