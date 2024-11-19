Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
F.P'nin kullandığı 06 VPC 015 plakalı toprak yüklü tır, İskenderun-Arsuz kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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