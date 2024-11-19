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        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:37
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        Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ocaklı Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Burada düzenlenen etkinlikte merkezin faaliyetleri anlatıldı.

        Katılımcılar, sohbet ettikleri öğrencilerle oyun oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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