Dörtyol'da Gençlik Merkezi üyeleri öğrencilerle bir araya geldi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ocaklı Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti.
Burada düzenlenen etkinlikte merkezin faaliyetleri anlatıldı.
Katılımcılar, sohbet ettikleri öğrencilerle oyun oynadı.
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