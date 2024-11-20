Hatay'da düğünde havaya ateş açan 7 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin D.Y.B. H.B, E.B, A.B, O.B, Ö.B, ve A.S. olduğunu tespit ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.
Adreslerde 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 20 fişek, 3 bıçak, 1 balta, 3 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.