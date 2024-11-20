Hatay'da düğünde havaya ateş açan 7 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde düğünde havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin D.Y.B. H.B, E.B, A.B, O.B, Ö.B, ve A.S. olduğunu tespit ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.