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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:52 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:06
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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, şüpheli İ.A. aracıyla seyir halindeyken, S.U. ise yolda yürürken yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramalarında 528 uyuşturucu hap, 316 sentetik hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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