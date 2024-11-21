İskenderun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalarda, şüpheli İ.A. aracıyla seyir halindeyken, S.U. ise yolda yürürken yakalandı.
Şüphelilerin üst aramalarında 528 uyuşturucu hap, 316 sentetik hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.
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