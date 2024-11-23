Depremde kolunu kaybeden Hasan öğretmen mesleğiyle motive oluyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde evinin yıkılması nedeniyle sol kolu ampute edilen 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Hasan Kimyonoğlu, yaşadığı zorlukları öğrencileriyle ilgilenerek aşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde yakalanan Kimyonoğlu, yıkılan binanın enkazında kaldı.

- "Beni hayatta tutan şeylerden biri de öğrencilerim oldu"

Hasan Kimyonoğlu, AA muhabirine, depremden sonra işine daha çok bağlandığını söyledi.

Mesleğini sevdiğini belirten Kimyonoğlu, şöyle konuştu:

"Depremden sonra beni hayatta tutan şeylerden biri de öğrencilerim oldu. Psikolojik olarak çok kötüydüm ama çocuklarımı gördükten sonra güzel şekilde hayata tutundum. Öğrencilerim beni tedavi etti. Okula gidip geldikçe iyileştim. Okuldan ayrılmayı, tatilin bile olmasını istemiyorum çünkü burada öğrencilerimi, çocuklarımı görüyorum."