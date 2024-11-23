Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (HATSU) Samandağ ilçesinde yaptırılacak Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın temeli atıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (HATSU) Samandağ ilçesinde yaptırılacak Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın temeli atıldı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, temel atma töreninde, ilçenin belediyenin hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağını söyledi.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da projeden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.
HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir ise döşenecek 120 kilometrelik şebeke hattıyla vatandaşların su ihtiyacının karşılanacağını belirtti.
Konuşmaların ardından hattın temeli atıldı.
Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.
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