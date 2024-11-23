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        Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (HATSU) Samandağ ilçesinde yaptırılacak Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:58
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        Samandağ'da Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın yapımına başlandı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (HATSU) Samandağ ilçesinde yaptırılacak Tekebaşı Grubu İçme Suyu Şebeke Hattı'nın temeli atıldı.

        AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, temel atma töreninde, ilçenin belediyenin hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağını söyledi.

        Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da projeden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

        HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir ise döşenecek 120 kilometrelik şebeke hattıyla vatandaşların su ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından hattın temeli atıldı.

        Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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